هارون: ارتفاع أعداد اصابات كورونا امر مقلق جداً

أوضح نقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون أن ارتفاع أعداد اصابات كورونا امر مقلق جداً واليوم بات من الصعب ايجاد سرير لمريض كورونا في المستشفيات.

وتخوّف في حديث تلفزيوني ان تؤدي سهرات رأس السنة الى ازدياد الاعداد بسبب التراخي في اخذ التدابير الوقائية.

وكان قد أعرب نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون، عن تخوّفه من الوصول الى أزمة كبيرة اذا ما استمر الارتفاع في إصابات كورونا على النحو القائم، ما قد يؤدي الى عدم قدرة المستشفيات الحكومية والخاصة على استقبال المصابين.

وفي حديث لـ”الأنباء”، قال هارون: “إذا استمرت الاصابات على هذا المستوى يصبح الوضع كارثي جدا”، لافتاً الى ان نصف عدد المستشفيات الخاصة بدأت تستقبل مرضى كورونا على الرغم من خطورة انتقال العدوى الى الطواقم الطبية.

ورأى أن نسبة الاصابات بكورونا أصبحت عالية جدا وهي مرشحة لازدياد في فترة عيد رأس السنة، قائلا بأنه لا يعتقد ان الاجراءات الأمنية ستكون مشددة لدرجة تجعل غالبية اللبنانيين يلتزمون بها.

وعن المستحقات المالية للمستشفيات الخاصة لدى الدولة، أشار هارون الى انها حُلّت جزئيا وتم دفع المستحقات عن الطبابة العسكرية فقط لكن مستحقات وزارة الصحة وقوى الأمن الداخلي لم تُحل بعد.