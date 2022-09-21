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هارون: جميع المستشفيات قد تُقفل أقسام كورونا قريباً

منذ 42 دقيقة
نقيب المستشفيات الدكتور سليمان هارون

نقيب المستشفيات الدكتور سليمان هارون

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أكّد نقيب المستشفيات الدكتور “سليمان هارون” لـ”النهار” أنّ نسبة الإصابات بفيروس كورونا تراجعت بشكل ملحوظ، فضلاً عن أنّ معظم الحالات لا تحتاج لعناية المستشفيات بسبب الأعراض الطفيفة.

وأشار الى أنّ “معظم المستشفيات أقفلت أقسام كورونا اليوم، والمصابين بالفيروس يقومون بحجر أنفسهم في منازلهم، وبالتالي لم تعد الإصابة اليوم بالفيروس خطيرة كالسابق، ، متوقّعًا أن “تقفل جميع المستشفيات أقسام كورونا قريباً لأنّ الجائحة تراجعت، ونسبة دخول المستشفيات باتت ضئيلة، وخاصةً بعد اللقاح الذي خففّ من عبء الجائحة”.

من جهتها، اعتبرت رئيسة مصلحة الطبّ الوقائي في وزارة الصحّة الدكتورة “عاتكة بريّ” أنّ كورونا لا تزال موجودة. وأكدت رداً على سؤال عن سبب استمرار الوزارة بإصدار تقارير الطبيّة، أنّ “الوزارة تلتزم وتنتظر توصيات منظّمة الصحّة العالميّة، وإلى أنّ تعلن المنظمة الانتهاء الشامل لكورونا، سنواصل تقاريرنا اليوميّة.”

وأشارت لـ”النهار” إلى أنّ “الوباء لا يزال يتجّدد، اذ إنّ متحوّراً جديداً ظهر في أميركا وبعض البلدان الأوروبيّة، ومن المتوّقع وصول موجة جديدة في تشرين الثاني، ففي موسم الشتاء نظام المناعة لدى الأفراد يضعف ويصبح من السهل انتشار العدوى”.

وعلى صعيد المستشفيات، لفتت بريّ إلى أنّ المستشفيات أقفلت لفترة لكنها عاودت الفتح بعد ايعاز من الوزير، فالأمر يعتمد على الحالات والاصابات، وقالت: “إذا شهدنا موجة جديدة، سيطالب الوزير بفتح الأقسام مجدداً، الموضوع يتوقّف بحسب تطوّر الوباء، والآن ننتظر اللقاح الجديد لحماية الفئات الأكثر عرضةً”.

إشارة إلى أن لقاحاً جديداً للفيروس سيكون في لبنان في الشهرين المقبلين، على ان يكون خاتمة اللقاحات لكورونا، بحسب ما تفيد مصادر طبية.

    المصدر :
  • النهار

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