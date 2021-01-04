هارون: هناك حاجة إلى زيادة عدد الأسرّة إثر كورونا

أكد نقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون لـ”الجديد” أنه لا يمكن الحديث عن تلكؤ لدى المستشفيات الخاصة فـ60 مستشفًى خاصاً فتحت أقساماً لكورونا وبسبب انتشار الوباء هناك حاجة إلى زيادة عدد الأسرّة.

وقال هارون: “هناك مشكلة مادية لطالما تحدّثنا عنها وكنا موعودين بدفع فواتير مرضى كورونا ولم يحصل ذلك ومرّت سنة ونحن نقدّم الخدمات الطبية ولم نحصل على المال”.

وأشار نقيب المستشفيات الخاصة إلى أن المستشفيات لديها حقوق توازي الواجبات المنوطة بها فعليكم إعطاءها حقوقها قبل محاسبتها.

يذكر أن هارون كان قد أكد سابقاً ان المستشفيات الخاصة التي تستقبل المصابين بكورونا لم يعد لديها القدرة على استقبال المرضى لأن كل أسرّة كورونا امتلأت بنسبة تتراوح بين 98% الى 100%، مناشدا عدم توجه المصابين الى هذه المستشفيات خاصة في بيروت وجبل لبنان، مشيرا إلى صعوبة الوضع الصحي وإلى أن أحدا لم يكن يتوقع الضغط على المستشفيات الى هذا الحجم، لكن تزايد الاصابات أوصل إلى هذه النتيجة.

وقال هارون إن المستشفيات الخاصة التي تمتنع عن استقبال المصابين قليلة جدا ولأسباب لوجستية فقط، والتواصل مستمر معها لحل هذه المشكلة بالرغم من صعوبتها التي تتعلق بهيكلية هذه المستشفيات.