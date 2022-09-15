هاشم: إذا كانت الموازنة سيئة فالاسوأ أن يبقى البلد بلا موازنة

رأى عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب “قاسم هاشم”، أن “إقرار الموازنة لا بد منه بانتظام المالية العامة”.

وقال: “إذا كانت الموازنة سيئة فالاسوأ ان يبقى البلد بلا موازنة، خصوصا في ظل الواقع المالي والنقدي والاقتصادي المزري. واذا كانت لا تتضمن اية رؤية واضحة او خطوات اصلاحية اساسية مالية وضريبية فلا بد ان تكون اساسا لما بعدها”.

وأشار الى أنه “اذا كان الجميع سيتنصل منها لبناء شعبوية معينة ومن باب المزايدات السياسية، فسنكون بلا موازنة ونستمر في حالة الفوضى وهذا ليس في مصلحة الوطن”.

كما دعا الى أن تكون “المناقشات موضوعية لتصويب ما امكن، ولنوفر على اللبنانيين ما استطعنا كي لا يدفعوا ضريبة بعض السياسات التي تفتش عن المكاسب كيفما كانت الظروف”.