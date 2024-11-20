هاشم: استهداف العدو للجيش يؤكد تعرض لبنان بكل أطيافه ومؤسساته للعدوان

أكد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب الدكتور قاسم هاشم في بيان أن “استهداف العدو الاسرائيلي للجيش منذ بداية العدوان على لبنان وسقوط الشهداء والجرحى في صفوفه من المنتشرين في الجنوب يؤكد ان لبنان مستهدف بكل أطيافه ومؤسساته وتنوعه، وعندما يمتزج دم ابناء المؤسسة العسكرية وابناء الوطن مدنيين ومقاومين يبين الحاجة الى هذا التشابك الوطني لمواجهة خطر العدوان فالتحية والتقدير للدماء اللبنانية وهي تروي ارض الوطن على بعد ايام من ذكرى الاستقلال لتقول ان الدماء والتضحيات تحمي السيادة والاستقلال مهما حاولت البيانات والخطابات”.







