الأربعاء 18 جمادى الأولى 1446 ﻫ - 20 نوفمبر 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

هاشم: استهداف العدو للجيش يؤكد تعرض لبنان بكل أطيافه ومؤسساته للعدوان

منذ 13 ساعة
آخر تحديث: 20 - نوفمبر - 2024 9:49 صباحًا
النائب قاسم هاشم

النائب قاسم هاشم

A A A
طباعة المقال

أكد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب الدكتور قاسم هاشم في بيان أن “استهداف العدو الاسرائيلي للجيش منذ بداية العدوان على لبنان وسقوط الشهداء والجرحى في صفوفه من المنتشرين في الجنوب يؤكد ان لبنان مستهدف بكل أطيافه ومؤسساته وتنوعه، وعندما يمتزج دم ابناء المؤسسة العسكرية وابناء الوطن مدنيين ومقاومين يبين الحاجة الى هذا التشابك الوطني لمواجهة خطر العدوان فالتحية والتقدير للدماء اللبنانية وهي تروي ارض الوطن على بعد ايام من ذكرى الاستقلال لتقول ان الدماء والتضحيات تحمي السيادة والاستقلال مهما حاولت البيانات والخطابات”.

    المزيد من أخبار لبنان

    الحرب على لبنان
    مجزرة في معركة.. شهداء و مفقودين جراء الغارات العنيفة على البلدة
    واشنطن
    الحرب على لبنان
    واشنطن تقول كلمتها بشأن اتفاق التهدئة في لبنان!
    بهاء الحريري
    بهاء الحريري: اتفاق الطائف أعاد السلطة المطلقة إلى كنف الدولة وجيشها فقط

    الأكثر قراءة

    المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين
    بعد "الإيجابية" اللبنانية.. هل يجد هوكشتاين "إيجابية مماثلة" في إسرائيل؟
    الحرب بين الجارتين روسيا وأوكرانيا مستمرة من دون حسم عسكري أو أفق لحل سياسي (أدوبي ستوك)
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    السويد وفنلندا تنشران إرشادات النجاة في زمن الحرب
    أفيخاي أدرعي
    الحرب على لبنان
    صور.. ماذا يفعل أفيخاي أدرعي في جنوب لبنان!‎