الثلاثاء 17 شعبان 1445 ﻫ - 27 فبراير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

هاشم: الأمور لا تزال مفتوحة على كل الاحتمالات

منذ ساعة واحدة
قاسم هاشم

قاسم هاشم

A A A
طباعة المقال

اعتبر عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم أنّ ما حصل أمس من اعتداء اسرائيلي في البقاع، يشكّل تطوراً خطيراً في كل الاتجهات مشيرا إلى اننا نتعامل مع عدوٍّ متخلّف عن كل التزام.

وفي حديث الى صوت كل لبنان أوضح هاشم أنّ كل ما يحكى عن دورٍ دولي للتهدئة إنما لا يمكن أن يؤدي الى نتيجة الّا في حال وقف اطلاق النار في غزة، ولجم العدوّ الذي لا يزال يطلق التهديدات في كل الاتجاهات ما يدل الى النوايا العدائية تجاه لبنان.

هاشم شدد على أهمية عملية ردع العدو التي تقوم بها المقاومة محذّرا من أن الأمور لا تزال مفتوحة على كل الاحتمالات طالما العدو الاسرائيلي ماض باعتداءاته وأضاف: أمس أظهر الاعلام الاسرائيلي الاستنفار على كل المستويات للتطور الذي حصل وما قد تخبئه الأيام المقبلة إذا ما تطورت الأمور أكثر.

وحول الملف الرئاسي وطلب رئيس المجلس النيابي نبيه بري بعدم سحب أي إسم مرشّح، رفض قاسم اعتبار هذا الطلب بمثابة تفخيخ لمبادرة تكتل الاعتدال الوطني معتبرا أن من شأن هذا الأمر أن يشكل عامل تسهيل للمبادرة لأنه يفتح امام كل الفرقاء المجال لطرح كل ما لديهم للتوصل الى حلّ للشغور الرئاسي.

    المزيد من أخبار لبنان

    ميشال ضاهر
    ضاهر: جميع الحلول لمشاكلنا تبدأ بالاصلاح
    وزير العمل مصطفى بيرم مع رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر
    الاتّفاق على أفكار ومسار لزيادة الحد الأدنى للأجور
    رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا فرونتسكا
    ميقاتي بحث مع فرونتسكا الـ 1701

    الأكثر قراءة

    مستوطنة كريات شمونة
    رئيس بلدية كريات شمونة يدعو المستوطنين للمغادرة فوراً.. "حزب الله آتٍ"
    مسيرة من نوع "هيرمز 450"
    هيرمز 450.. ماذا تعرف عن الطائرة الإسرائيلية التي أسقطتها وحدة الدفاع الجوي بحزب الله؟
    غارة إسرائيلية على بعلبك
    الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل الغارة على بعلبك.. ماذا استهدفت!؟