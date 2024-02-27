هاشم: الأمور لا تزال مفتوحة على كل الاحتمالات

اعتبر عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم أنّ ما حصل أمس من اعتداء اسرائيلي في البقاع، يشكّل تطوراً خطيراً في كل الاتجهات مشيرا إلى اننا نتعامل مع عدوٍّ متخلّف عن كل التزام.

وفي حديث الى صوت كل لبنان أوضح هاشم أنّ كل ما يحكى عن دورٍ دولي للتهدئة إنما لا يمكن أن يؤدي الى نتيجة الّا في حال وقف اطلاق النار في غزة، ولجم العدوّ الذي لا يزال يطلق التهديدات في كل الاتجاهات ما يدل الى النوايا العدائية تجاه لبنان.

هاشم شدد على أهمية عملية ردع العدو التي تقوم بها المقاومة محذّرا من أن الأمور لا تزال مفتوحة على كل الاحتمالات طالما العدو الاسرائيلي ماض باعتداءاته وأضاف: أمس أظهر الاعلام الاسرائيلي الاستنفار على كل المستويات للتطور الذي حصل وما قد تخبئه الأيام المقبلة إذا ما تطورت الأمور أكثر.

وحول الملف الرئاسي وطلب رئيس المجلس النيابي نبيه بري بعدم سحب أي إسم مرشّح، رفض قاسم اعتبار هذا الطلب بمثابة تفخيخ لمبادرة تكتل الاعتدال الوطني معتبرا أن من شأن هذا الأمر أن يشكل عامل تسهيل للمبادرة لأنه يفتح امام كل الفرقاء المجال لطرح كل ما لديهم للتوصل الى حلّ للشغور الرئاسي.