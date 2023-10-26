هاشم: الجيش ينتشر على الحدود الأمامية ولا يحتاج إلى "نصائح خبيثة"

رأى عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم أن “حديث البعض عن القرار 1701 ومطالبة لبنان بضرورة تطبيقه، يبدو أن الأمر التبس عليه، لأن من لم يلتزم لحظة ولا بحرف من هذا القرار هو العدو الإسرائيلي، وهذا دأبه منذ اغتصاب فلسطين بتنصله من القرارات والمواثيق الدولية، وهو الذي لا يزال يحتل مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من الغجر وغيرها من أجزاء”.

وأضاف: “أما وأن يطالب هؤلاء بانتشار الجيش اللبناني وبأي نية كانت، للأسف لا يدركون أن الجيش اللبناني ينتشر على خط الحدود الأمامية من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا إلى موج البحر في الناقورة، وهو الذي دفع الشهداء على حدود الجنوب وتحرك دائمًا للدفاع عن لبنان وسيادته وعن اللبنانيين، في كل لحظة كان العدو الصهيوني يحاول الاعتداء والاستفزاز، التزامًا بمعادلة الجيش والشعب والمقاومة، التي أثبتت جدواها في كل المراحل”.

وختم: “أما إذا كانت نية البعض أن يكون الجيش الوطني حارس حدود فهذا لن يستطع أحد الوصول اليه، لأن الجيش اللبناني يقوم بواجبه ولا يحتاج إلى نصائح خبيثة في بعض الأحيان، والمصلحة الوطنية اليوم تستدعي الابتعاد عن بعض الارتجال والتفتيش عن كل ما يحمي لبنان مع عدو لا يفهم إلا لغة القوة والوحدة”.