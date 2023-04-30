هاشم: انحدار في الخطاب السياسي.. وكلام لذرّ الرماد في العيون

يستمرّ السجال بين عين التينة والقوات اللبنانية، وفي الإطار عزا عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم “الحملة التي تستهدف رئيس مجلس النواب نبيه بري من قبل البعض” إلى “انحدار الخطاب السياسي إلى درجة التفلت اللاأخلاقي واللاقِيَمي”.

هاشم قال في حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، إنَّه “بعد الفلتان الذي نشاهده كل يوم وقلة الحياء ونقص الخبرة السياسية لدى البعض، فإننا على يقين بأن الرئيس بّري يُحيي الموتى وأكثر من ذلك”، مستطردًا بالقول: “للأسف عندما لا يكون هناك قيم سياسية ولا قيم وطنية والبلد بحالة تفلت وتفكك لا يعود مستغرباً أن نسمع مثل هذا الكلام”.

فيما تساءل عن “مَن كلّف هؤلاء وجعلهم في موقع العارفين بعلم الغيب بما يحصل بين الناس من اتصالات ومعلومات يجري وضع الرئيس بري في تفاصيلها؟ وهل من الضروري أن يعرف الجميع كل هذه التفاصيل، إذ إنَّ هناك العديد من الاتصالات التي يجريها رئيس المجلس بشكل يومي وعلى مدار الساعات، وقد لا يكشف عنها إلا بما يخدم المصلحة الوطنية وهو لا يفعل ذلك نقلًا عن أحد”، لافتًا إلى أنَّ “الكلام الذي نسمعه هو لذر الرماد في العيون ومحاولة تحميل الآخرين مسؤولية التعطيل، بينما يتحملها كل من يرفض الحوار”، مضيفًا: “هل ينقص البلد هكذا سجال وكلام سخيف ورمي اتهامات أم يلزمه بحث عن حلول لأزماته”؟