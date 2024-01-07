هاشم صفي الدين: استهداف قاعدة ميرون ليس كل الرد على اغتيال العاروري

اعتبر قال رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله هاشم صفي الدين أن “استهداف قاعدة ميرون الجوية الإسرائيلية ليس كل الرد على اغتيال القيادي في حركة حماس صالح العاروري، وهناك ردود إضافية”.

وأمس السبت، أعلن حزب الله أنه أطلق 62 صاروخا على قاعدة ميرون الإسرائيلية للمراقبة الجوية، في إطار ما وصفه بالرد الأولي على اغتيال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) صالح العاروري بالضاحية الجنوبية لبيروت، بما تعد أكبر رشقة صاروخية منذ بدء تبادل إطلاق النار الحدودي في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأعلن حزب الله أمس مقتل 4 من عناصره في المواجهات الحدودية مع إسرائيل، مما يرفع عدد قتلاه منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 152.

ورد الجيش الإسرائيلي على استهداف قاعدة ميرون بقصف مجمعين عسكريين لحزب الله في منطقة صيدا جنوب لبنان.

من جهتها، أفادت صحيفة واشنطن بوست -نقلا عن تقييم استخباري أميركي- بأن حديث إسرائيل عن توسيع الحرب لتشمل لبنان يثير قلق الولايات المتحدة.

وقالت إن نجاح إسرائيل في حرب على حزب الله وسط القتال المستمر في قطاع غزة سيكون صعبا.

كما أضافت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي لم يضرب فحسب مواقع لحزب الله، بل ضرب أيضا مواقع للجيش اللبناني أكثر من 34 مرة منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.