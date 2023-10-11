الأربعاء 26 ربيع الأول 1445 ﻫ - 11 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

هاشم عن تطورات الجنوب: من يُريد الاستقرار عليه أن يضع حدًا للعدوّ

منذ 35 دقيقة
قاسم هاشم

قاسم هاشم

A A A
طباعة المقال

رأى عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم أنّ “العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني لم يتوقف بكل عنجهيته، وإسرائيل تنتهك كافة القرارات الدولية، فيما المطلوب من المجتمع الدولي، الذي يتعامل بازدواجية معايير، الضغط على إسرائيل ووضع حد لهذا العدو وارتكاباته”.

وفي حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، تطرّق هاشم إلى مستجدات الجنوب، مشيرًا إلى أن “إسرائيل تخطّت قواعد الاشتباك مع “حزب الله”، وما يحصل جنوبًا طبيعي في سياق الهجوم والرد، ومن الضروري أن يعرف الجميع أن من يُريد الاستقرار عليه أن يضع حدًا للعدو وغطرسته”.

    المزيد من أخبار لبنان

    الدكتور أحمد عبد الهادي ممثل حركة حماس في لبنان
    ممثل حركة حماس في لبنان يكشف تفاصيل خداع الجيش الإسرائيلي!
    وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن
    الحاج حسن: إسرائيل لن تكون في "نزهة" إذا اعتدت علينا
    رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي
    ارتباكٌ حكوميّ.. وميقاتي يطلب من برّي "إبعاد الجنوب عن حرب غزة"

    الأكثر قراءة

    محمد دحلان
    طوفان الأقصى
    محمد دحلان يفجر مفاجأة كبرى حول إسرائيل
    عناصر من حركة حماس
    "حماس" تؤلم إسرائيل وتحرج الأسد وحزب الله
    العالم الهولندي فرانك هوغربيتس
    العالم الهولندي يُحذّر من فترة "حرجة للغاية" خلال أيام!