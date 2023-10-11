هاشم عن تطورات الجنوب: من يُريد الاستقرار عليه أن يضع حدًا للعدوّ

رأى عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم أنّ “العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني لم يتوقف بكل عنجهيته، وإسرائيل تنتهك كافة القرارات الدولية، فيما المطلوب من المجتمع الدولي، الذي يتعامل بازدواجية معايير، الضغط على إسرائيل ووضع حد لهذا العدو وارتكاباته”.

وفي حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، تطرّق هاشم إلى مستجدات الجنوب، مشيرًا إلى أن “إسرائيل تخطّت قواعد الاشتباك مع “حزب الله”، وما يحصل جنوبًا طبيعي في سياق الهجوم والرد، ومن الضروري أن يعرف الجميع أن من يُريد الاستقرار عليه أن يضع حدًا للعدو وغطرسته”.