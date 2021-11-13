هاشم: لالتزام الاصول الدستورية

اعتبر عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم في تصريح، أن “توجه الحكومة لوضع خطة لمواجهة وباء كورونا أمر مهم، لكن الاهم هو في كيفية مواجهة الاوبئة المتنوعة والتي تتفاقم وتطاول مستويات الحياة اليومية للبنانيين”.

واضاف: “لم يعد المواطن يكترث لكورونا وآثارها لان ما يصيبه اليوم أخطر، بعدما فقد مقومات العيش بكرامة حيث اصبح الوصول الى الدواء والغذاء وبعض الحاجات الضرورية إنجاز وطني في ظل الظروف الاقتصادية المعقدة، والتي أصبحت تحتاج الى معالجات دقيقة وسريعة، وهذا الامر يتطلب استقرارا سياسيا منطلقاته واضحة، وهي التزام الاصول الدستورية لتأخذ الامور مسارها الطبيعي الصحيح، فهل سيتوافر ذلك بعيدا من حسابات المكاسب والمغانم، أم أن اللبنانيين سيتركون لقدرهم ليكتبوا مستقبلا غير واضح المعالم”.