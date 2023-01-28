هاشم: لتعزيز العلاقات مع برلمانات "التعاون الإسلامي"

شدّد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم، على “أهمية وضرورة تعزيز العلاقات البرلمانية بين برلمانات اتحاد مجالس منظمة التعاون الإسلامي، وإقرار التشريعات لتعزيز كل ما يخدم مصلحة بلداننا وشعوبنا من خلال أفضل العلاقات وتطويرها على كل المستويات، بخاصة التكامل الاقتصادي، في ظل ما يعانيه العالم من أزمة اقتصادية تركت آثارها السلبية على مجمل الدول وشعوبها، لذلك فإن التعاون لا بد منه للتخفيف من حدة الأزمات التي تطال مجتمعاتنا، وهذا ما توافقنا عليه مع البرلمانات المشاركة”.

كلام هاشم جاء بعد لقائه الوفود المشاركة من سلطنة عمان والعراق وسوريا خلال مشاركته في مؤتمر البرلمانات الإسلامية المنعقد في الجزائر.

بدورهم، أمل أعضاء الوفود “السعي إلى تطوير آليات القرارات وترجمة التعاون إلى علاقات تنفيذية خدمة لإنسان دولنا”، مبدين حرصهم على “العلاقات الطيبة مع لبنان برلمانًا وحكومة وشعبًا، لأنّ لبنان يبقى في وجدانهم وحضوره المميز أكثر من ضرورة لمشاركته الفعالة وتجربته البرلمانية المتقدمة”.