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هاشم: للتوقّف عن أسلوب التطاول واللغة الهابطة

منذ ساعة واحدة
النائب قاسم هاشم

النائب قاسم هاشم

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اعتبر عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم في تصريح، أن “الإطلالات المتفلتة من قيم ومفاهيم الأخلاق السياسية لدى البعض، يدفعهم إلى التطاول على المواقع والمقامات السياسية الداخلية والخارجية عربية أو دولية، ويتلفظون بلغة ساقطة في كثير من الأحيان، وبما لا يليق إلا بأصحابها وبأسلوب يتجاوز الأصول والمواثيق وحدود العلاقات السياسية”.

وختم: “وكأن هناك من نصّب هذا البعض ناطقًا عربيًا ودولياً ليطلق الصفات والتوصيفات ويوزع النياشين بمفردات معيبة ومخجلة، فلقد آن الأوان ليتعظ البعض والتوقف عن أسلوب التطاول واللغة الهابطة والمرفوضة بكل المعايير الوطنية والأخلاقية. وفي كل الأحوال كل إناء ينضح بما فيه”.

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