هاشم: لمقاربة كلّ القضايا والملفات عبر نقاش وطني

أمل عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم، أن يكون الفصح “محطة أساسية نستلهم منها معاني وقيم القيامة لإخراج وطننا من الشلل الذي أصاب حياته السياسية بسبب التعطيل وترك آثاره السلبية على الواقع الحياتي للبنانيين”.

وقال في بيان: “القيم والمعاني الحقيقية لعيد القيامة تفتح أمامنا إمكانية معالجة أزماتنا بروحية المحبة والتواصل من أجل مصلحة الوطن ومصلحة الإنسان فيه، للوصول إلى الأمان الاجتماعي والسياسي، بعيدًا عن الحسابات الضيقة والرهانات والارتباطات، والسعي لتأمين متطلبات اللبنانيين”.

ودعا إلى “مقاربة كل القضايا والملفات عبر نقاش وطني بعد التفاهم على كيفية إنهاء أزمة الاستحقاق الرئاسي لإعادة انتظام الحياة السياسية والإقلاع عن نهج التعطيل الذي انعكس سلبًا على تسيير بعض الأمور الضرورية، لذلك فإن الوصول إلى رئاسة الجمهورية بشخصية قادرة على محاكاة ازماتنا من كل جوانبها وارتباطاتها، يعيد المؤسسات لدورها الطبيعي في الفعالية والانتاجية المطلوبة”.

وشدد على ضرورة “تلقف بعض الإيجابيات التي تشهدها المنطقة العربية والإقليم كما دعا الرئيس نبيه بري، لكي نبني عليها”، ودعا إلى “التفتيش عن الحلول من خلال نقاش هادئ وسريع والابتعاد عن الإثارة والشحن والتمسك باللغة الطيبة”.