هاشم: ما حصل في غزة ليس عملية عادية إنما نسخة جديدة

وصف النائب قاسم هاشم ما حصل في منطقة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا بالأمس بعملية محدودة في زمانها ومكانها.

وعمّا إذا كان ما يحصل في غزة سيتطور أكثر، اعتبر هاشم في حديث إلى “صوت كل لبنان” أنّ “هذا الأمر رهينة الظروف لأنّ الصراع مع إسرائيل مفتوح وهي لا تزال تحتل الأراضي اللبنانية”.

وأشار هاشم إلى أن “مساحة الصراع مع إسرائيل مفتوحة على مساحة الوطن العربي والأساس فيه احتلاله”، لافتًا إلى أن “ما حصل في غزة ليس عملية عادية إنما نسخة جديدة وتطوّر نوعي عن حرب تشرين الـ1973”.

وأضاف: “ما حصل شكّل صدمة لإسرائيل وقد كشف هشاشة عن كيانها وحتى الآن مهما حاولت إسرائيل لن توقف تداعيات المواجهات وستكون له ارتدادات على كلّ الصراع العربي – الإسرائيلي”.

ورأى هاشم أنّ ما حصل في الجنوب هو رسالة نارية تضامنية من لبنان مع الشعب الفلسطيني.

وقال هاشم: “صحيح أن لبنان لا يحتمل أي حرب في ظل الأزمة القائمة ولكن يجب أن نكون واقعيين في التعامل مع إسرائيل”، مشدّدًا على أن لا أحد اليوم يفتح معركة مجانية.