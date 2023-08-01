هاشم: متمسّكون بتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا

اعتبر عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم في بيان ” الشكوى التي تقدم بها العدو الاسرائيلي في حقه ومجموعة من الاعلاميين والمدنيين اللبنانيين في مجلس الامن بأنها لا تساوي ثمن الخبر التي كتبت به، لأن العدو الاسرائيلي محتل لأرضنا في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا ومهما كان انحياز المجتمع الدولي ومنظماته الدولية لن يغير من حقيقة راسخة ومثبتة وهي أن هذه الأرض التي وطأتها أقدامنا هي أرض ابائنا والاجداد ومتمسكون بتحريرها بكل الوسائل المتاحة”.

وأمل من “مجلس الأمن أن ينتبه الى اي خطوة منحازة للعدو الاسرائيلي لانها ستزيد من اي توتر، وأن ما يساهم في الاستقرار والامن المطلوبين هو في الضغط على الكيان الغاصب للانسحاب من الاراضي اللبنانية المحتلة في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من الغجر وغيرها من اجزاء وما زعمه العدو من تجاوزنا لما يسمى الخط الازرق هو خارج الاعتراف اللبناني الرسمي والشعبي، لأن لبنان لم يعترف ويقر بوجود اي خطوط في منطقة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا لانها اراض لبنانية لا تحتمل اي شك، لذلك نقول للعدو مهما حاولت وفعلت واعتديت على اصحاب هذه الاملاك سنواجه الى ان يتحقق التحرير الكامل لكل جزء محتل”.