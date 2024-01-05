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هاشم: مخاطر توسّع الحرب قائمة.. وكلّ الاحتمالات واردة

منذ 3 دقائق
النائب قاسم هاشم

النائب قاسم هاشم

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رأى عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم أنّ “كلّ الاحتمالات واردة”، مشدّدًا على أنّ “الحكمة في التعاطي من الجانب اللبناني ضمن قواعد الاشتباك مشروطة بنجاح الجهود للجم إسرائيل”.

وقال هاشم في حديث إلى “صوت كل لبنان”: “في ضوء التطورات الأخيرة، فإن مخاطر توسيع الحرب قائمة، في ظل محاولات العدو الدائمة واليومية استدراج لبنان إلى حرب أوسع وأشمل في العمق”.

وأضاف: “أن الدليل على النوايا الإسرائيلية العدوانية، استهداف قادة حماس في الضاحية الجنوبية”.

وردًا على سؤال عن نجاح مساعي مستشار الرئيس الأميركي لشؤون أمن الطاقة آموس هوكشتاين وعدم شمول زيارته بيروت، قال: “ذلك يعني أنه لم يستطع بلورة أفكار معينة ومحددة تشكل مساحة إيجابية للحديث مع الأطراف اللبنانية، ولا سيما أن الموقف اللبناني شدد على ضرورة وقف إطلاق النار أولاً في لبنان كما في غزة، لأنه لا يمكن عدم فصل مسار الحرب مع العدو”.

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