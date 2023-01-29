هاشم من الجزائر: الاحتلال يسعى إلى تصفية القضية الفلسطينية

شدّد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم، خلال اجتماع اللجنة العامة للبرلمانات الاسلامية المنعقدة في الجزائر، على أنّ “ما يهدد السلم والأمن الدوليين هو الظلم الذي ما زال يمارسه العدو الاسرائيلي بحق الشعب العربي الفلسطيني والذي لم يسبقه مثيل في عدوانيته وهمجيته، إذ لم يكتف باحتلاله لفلسطين والاستمرار باحتلاله لأرضنا اللبنانية وأطماعه في ثروات وطننا وتركيبته وانتهاكاته اليومية إضافة إلى احتلاله الجولان العربي السوري، بل ويسعى بما يلقاه من غطاء ودعم دولي لتصفية القضية الفلسطينية بهدمه الحجر واقتلاع البشر”.

هاشم أضاف أنّ “هذه مسؤولية الأمتين العربية والإسلامية وأحرار العالم لوضع حد لهذه النازية وإحقاق الحق للشعب الفلسطيني ومساندته لدى كل المحافل والشعوب، لأنّ بقاء هذه الوقائع وتطورها السلبي ستترك آثارها السيئة على استقرار المنطقة والعالم، ولا يجوز إلا اتخاذ خطوات جريئة لتنفيذ القرارات والمواثيق الدولية وتقديم الدعم للشعب الفلسطيني وصولاً الى حقه بإقامة دولته على أرض فلسطين وإنهاء احتلال مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وغيرها من الأراضي اللبنانية المحتلة، وكذلك الجولان السوري، وهذا إسهام في بناء مرحلة جديدة في العلاقات الدولية المطلوبة من أجل العدالة وحقوق الانسان بدل المعايير المزدوجة التي سادت في مفاهيم المنظمات والمجتمع الدولي لسنوات، فهل هم فاعلون أم الظلم سيستمر ويحصد العالم نتائجه الهدامة”.