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هاني بحصلي: نعاني من شح الدولار.. ويجب اكتساب ثقة المواطن قبل ثقة الدول المانحة

منذ 12 دقيقة
آخر تحديث: 31 - أكتوبر - 2020 11:21 صباحًا
رئيس نقابة مستوردي السلع الغذائية هاني بحصلي

رئيس نقابة مستوردي السلع الغذائية هاني بحصلي

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أكد رئيس نقابة مستوردي السلع الغذائية هاني بحصلي بأن المستوردين يعانون من شح الدولار والليرة اللبنانية ومن تداعيات السلة الغذائية، وسبق ونبهت بان اسعار السلة الغذائية عندما تكون بعيدة عن الاسعار العالمية ستهرّب حتماً

وأضاف بحصلي في حديث مع (LBCI)بأن الاصناف المدعومة لن ينخفض سعرها لان السعر مخفض اساسا على ال 3900

وأشار بحصلي أيضاً إلى الشح بالدولار ناتج عن الشح بالثقة، يجب اكتساب ثقة المواطن اللبناني قبل ثقة الدول المانحة

من جانبه أكد المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد ابو حيدر انه من غير المقبول ان لا يشعر المواطن باختلاف اسعار السلع مع انخفاض سعر صرف الدولار، موضحاً أن “على هذا الاساس ستكون له جولة الاسبوع المقبل في الاسواق”.

وكشف أبو حيدر في حديث للـLBCI أن وزارة الاقتصاد حوّلت 67 تاجراً الى النيابة العامة المالية في ما خص الإخبارات عن عمليات تهريب او احتكار، مؤكّدا أن الوزارة تمارس الصلاحيات التي تتمتع بها.

وأشار الى أنه طلب من كبار التجار ارسال لوائح الاسعار الجديدة وقد بدأت ترد الى الوزارة تباعاً.

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