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هبات كنديّة للجيش اللبنانيّ.. وإشادة بالثقة التي يحظى بها

منذ 24 دقيقة
الجيش اللبناني يتسلم هبات كندية

الجيش اللبناني يتسلم هبات كندية

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لمناسبة تسلم هبات قدمتها السلطات الكندية إلى الجيش لعامي 2022 و2023، أقيم حفل في اللواء اللوجستي في كفرشيما، في حضور ممثل قائد الجيش العماد جوزاف عون نائب رئيس الأركان للعمليات العميد الركن حسن جوني، السفيرة الكندية ستيفاني ماكولوم ووفد مرافق، إلى جانب عدد من الضباط.

وألقى جوني كلمة قال فيها: “يمثل هذا اللقاء مناسبة نسترجع فيها مجمل المبادرات القيمة التي قامت بها دولة كندا الصديقة تجاه الجيش اللبناني خلال عامي 2022 و2023، ونعرب عن امتناننا البالغ لجهود السلطات الكندية المبذولة بهدف دعم المؤسسة العسكرية وتعزيز قدراتها، إيمانا بدورها الأساسي في حماية لبنان واستقراره”.

من جهة أخرى، أكدت السفيرة الكندية “مواصلة بلادها دعم الجيش بمختلف السبل، نظرًا إلى دوره الأساسي في حفظ أمن لبنان”، مشيدة بـ “الثقة التي يحظى بها بين اللبنانيين، كما بين الدول الصديقة”.

في الختام، تلا جوني كتاب شكر باسم قائد الجيش وسلمه إلى السفيرة الكندية.

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