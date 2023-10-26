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هبة ألمانية بقيمة 2 مليون يورو لدعم الجيش اللبناني

26 - أكتوبر - 2023
قائد الجيش العماد جوزاف عون استقبل السفير الألماني في لبنان

قائد الجيش العماد جوزاف عون استقبل السفير الألماني في لبنان

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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة السفير الألماني في لبنان Kurt Georg Stoeckl-Stillfried يرافقه الملحق العسكري الألماني المقدم البحري Kai Zimmermann، وجرى البحث في سبل التعاون بين جيشي البلدين.

ووقّع السفير الألماني والعماد عون اتفاقية تُقدم بموجبها السلطات الألمانية هبة بقيمة مليونَي يورو لدعم الجيش في المرحلة الراهنة، تتضمن كمية من الوقود والمواد الطبية.

كما استقبل نائب المنسّقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان والمنسّق المقيم ومنسّق الشؤون الإنسانية عمران ريزا، والمديرة العامة لعمليات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية Edem Wosornu، وتناول البحث الأوضاع العامة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

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