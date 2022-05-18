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هبة من أمير قطر.. الجيش يتسلّم 70 طناً من المواد الغذائية

18 - مايو - 2022
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أعلنت ​قيادة الجيش​ – مديرية التوجيه، أن “الجيش اللبناني، تسلم في ​مطار بيروت الدولي​ حوالى 70 طناً من المواد الغذائية، مقدّمة هبة من ​أمير قطر​ تميم بن حمد آل ثاني إلى الجيش”.

وجرى تسلم الهبة بحضور ممثّل قائد الجيش العماد جوزاف عون وسفير دولة قطر في لبنان.

وشكر ممثل قائد الجيش سمو أمير دولة قطر على مبادراته المتكررة تجاه المؤسسة العسكرية متمنياً لدولة قطر الشقيقة دوام السلام والتقدّم.

الى ذلك، ذكر سفير قطر في لبنان ابراهيم بن عبد العزيز السهلاوي، بعد زيارته رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، “أنني نقلت الى رئيس مجلس الوزراء ميقاتي التهنئة لنجاح العملية الانتخابية، وأنّ دولة قطر رحبت وترحب دائمًا بإجراء العملية الانتخابية في لبنان الشقيف، ونأمل ان تؤدي هذه العملية إلى التوافق العام لاستكمال الاستحقاقات الانتخابية الأخرى”.

واعتبر أنّ “هذه نتائج الديمقراطية، ودولة قطر لطالما كانت على مستوى واحد من كل الجهات في لبنان”.

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