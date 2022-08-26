هبوط مفاجئ لدولار السوق السوداء... فكم بلغ؟

يواصل دولار السوق السوداء الارتفاع الجنوني والهبوط بعدها في سابقة ‏لم تحصل بعد تاريخ لبنان الحديث.‏

وفي هذا السياق، سجل دولار السوق السوداء صباح اليوم الجمعة ‏‏26/8/2022 33000 ليرة لبنانية للشراء و32900 ليرة لبنانية للبيع.‏

وتوصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق مبدئي مع لبنان على خطة ‏مساعدة بقيمة 3 مليارات دولار.‏

وفي بيان صحفي، أعلن صندوق النقد أنه توصل إلى اتفاق على مستوى ‏الموظفين بشأن السياسات الاقتصادية مع لبنان، لتسهيل تمويل مدته أربع ‏سنوات.‏

وقامت السلطات اللبنانية -بحسب البيان- بدعم من خبراء صندوق النقد ‏بصياغة برنامج إصلاح اقتصادي شامل يهدف إلى إعادة بناء الاقتصاد، ‏واستعادة الاستدامة المالية، وتعزيز الحكم والشفافية، وإزالة العوائق التي ‏تحول دون نمو فرص العمل، وزيادة الإنفاق الاجتماعي وإعادة الإعمار.‏

ويعيش لبنان في أزمات اقتصادية ومالية ومعيشية للسنة الثالثة على ‏التوالي، ويواصل سعر صرف الليرة اللبنانية الانهيار ومعه انهيار ‏القدرة الشرائية للشعب اللبناني، وبالتالي تزداد نسبة الفقر والفقر المدقع ‏بشكل كبير، فضلا عن تراجع الخدمات الأساسية الحياتية للمواطنين من ‏كهرباء ومياه، ويرافق ذلك ارتفاع أسعار المحروقات وأسعار كل السلع.‏