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"هجوم نوعي" لحزب الله يستهدف موقع رويسات العلم ويحقق إصابات مباشرة

منذ ساعة واحدة
عناصر من حزب الله

عناصر من حزب الله (رويترز)

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أعلن حزب الله عن استهداف عناصره الأحد الواقع في 22-10-2023 لموقع رويسات العلم في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا بالأسلحة الصاروخية والقذائف المدفعية.

واكد الحزب في بيانه أن عناصره حققوا فيه إصابات مباشرة.

في السياق، أفادت مندوبة “الوكالة الوطنية للإعلام” في مرجعيون، أن العدو الإسرائيلي قصف محيط بلدة بليدا في القطاع الأوسط في جنوب لبنان.

كما أفادت، ان رشقات نارية تستهدف موقعي البياض والمالكية الإسرائيليين من محيط بلدتي بليدا وعيترون.

هذا وتسببت قذيفة مدفعية كان أطلقها جيش العدو الإسرائيلي باتجاه بلدة حولا على منزل المدعو م. ع.، باحتراقه. كما استهدفت قذائف جيش الاحتلال منطقة “المرج” عند أطراف البلدة.

وكان حزب الله فد نعى أربعة من مقاتليه قتلوا في اشتباكات اليوم مع جيش العدو الإسرائيلي وهم:

– حيدر خضر عياد “محمد جواد” من بلدة طيرفلسيه جنوب لبنان

– علي يوسف أبو خليل

– جعفر عباس أيوب “ذو الفقار” من بلدة يونين في البقاع

– أحمد علي الحلاني “نور علي” من بلدة الحلانية في البقاع

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