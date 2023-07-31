هدوءٌ حذر في عين الحلوة تخرقه رشقات متقطّعة

يُخيّم الهدوء الحذر على مخيم عين الحلوة، تخرقه الرشقات النارية المتقطعة التي استمرت منذ ليل أمس وحتى ساعات الصباح الأولى، ترتفع حدتها تارة وتخف أحيانا أخرى، وبعد فشل كل الاتصالات ومساعي القوى الفلسطينية واللبنانية في وقف إطلاق النار، يعقد النائب أسامة سعد إجتماعاً في مكتبه قبل ظهر اليوم مع ممثلي القوى الفلسطينية والأحزاب اللبنانية لبحث سبل وقف الاقتتال بالمخيم وإعادة الأمور إلى طبيعتها.

وعلى وقع الأجواء الأمنية غير المستقرة في المخيم، أعلن مساء محافظ الجنوب منصور ضو توقف العمل في سرايا صيدا اليوم، بسبب استمرار الاشتباكات في عين الحلوة، وانسحب الأمر كذلك على إدارات المدارس الصيفية والجامعات التي أعلنت وقف الدروس صباح اليوم حرصا على سلامة التلاميذ، كما علقت وكالة “الأونروا” عملها للاسباب نفسها.