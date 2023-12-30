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هدوء حذر في الجنوب.. كيف يبدو المشهد صباحاً؟

منذ 44 دقيقة
من جنوب لبنان

من جنوب لبنان

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أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام”، أن الهدوء المشوب بالحذر يخيم منذ الصباح على المنطقة الحدودية في القطاع الغربي، بعدما شهد أمس سلسلة من الاعتداءات المعادية على قرى الجنوب، حيث وسع العدو من دائرة اعتداءاته ضد المناطق المحررة، فطالت المنطقة المفتوحة شمال الليطاني، وكان بدأها العدو الاسرائيلي من الناقورة غربا وحتى عيترون شرقا.

كما أغار الطيران الحربي المعادي على جبل اللبونة محيط بلدة الناقورة وجبل بلاط والعلام بعدد من الغارات المتتالية .

وفي القطاع الأوسط قصفت مدفعية الجيش قرابة التاسعة مساء أطراف بلدة عيتا الشعب ويارون.

من جهة ثانية، ردت المقاومة بسلسلة من الهجمات استهدفت مواقعه. أما الهدوء فيخرقه بين الحين والآخر تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع التجسسية نوع “ام كا”، في أجواء الناقورة وصور وحتى قرى بنت جبيل.

 

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