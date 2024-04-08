هدوء حذر في المنطقة الجنوبية وتحليق للطائرات التجسسية الإسرائيلية

منذ صباح اليوم الإثنين، يسود المنطقة الحدودية في القطاع الشرقي من جنوب لبنان حالة من الهدوء الحذر، بدءاً من (سهل المجيدية – الغجر – خراج – بلدة الماري) في قضاء “حاصبيا” وصولاً إلى منطقة العرقوب ومزارع شبعا المحتلة.

ومع ذلك، فقد شوهد تحليق شبه متواصل للطائرات التجسسية الإسرائيلية من نوع “ام كا” فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا المحتلة وصولاً إلى أجواء المنحدرات الغربية لجبل الشيخ المطلة على منطقة راشيا الوادي والبقاع الغربي.

وفي سياق متصل، قام الطيران الحربي الإسرائيلي بغارة قرابة الواحدة والربع فجراً استهدفت منزلاً في بلدة السلطانية، وعلى الفور، توجهت سيارات الإسعاف إلى المنطقة المستهدفة.

وتشير المعلومات الأولية إلى سقوط عدد من الضحايا بين شهيد وجريح، حيث تم التعرف على أحد الشهداء كقيادي في “قوة الرضوان” التابعة لحزب الله ويُدعى “ع.ج”.

سنوافيكم بالمزيد من التفاصيل حال ورودها.