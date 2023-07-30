الأحد 12 محرم 1445 ﻫ - 30 يوليو 2023 |
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هدوء حذر في عين الحلوة

منذ 35 دقيقة
أُسدل الستار على التوتر في عين الحلوة

أُسدل الستار على التوتر في عين الحلوة

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شهد مخيّم عين الحلوة ليل أمس توتراً امنياً رافقه انتشار كثيف للمسلحين بين منطقتي الصفصاف والبركسات، إثر اطلاق النار من الملقب بـ”الصومالي” على الناشط الاسلامي “م. ا. ق.” عند سوق الخضار، وسط المخيم، ما أدى إلى إصابته بقدمه.

وأعقب العملية إطلاق رشقات من أسلحة رشاشه متوسطة، وقنابل يدوية وانفجار قذائف صاروخية، سجل خلالها سقوط عدد من الجرحى بينهم طفلتان نقلوا إلى مستشفى النداء الإنساني بالمخيم للمعالجة، ورافقت أجواء التوتر حركة نزوح لعدد من العائلات في اتجاه منطقة الفيلات المجاورة، كما أجريت اتصالات مكثفة لوقف إطلاق النار وإعادة الأمور الى طبيعتها.

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