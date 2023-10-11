هدوء حذر في قرى جنوبية

شهدت أجواء القطاء الغربي عند الحدود الجنوبية، لا سيما أجواء قرى يارين الضهيرة والبستان تحليقا مكثفا لطيران الاستطلاع، فيما كانت الحرائق مشتعلة في حقول الزيتون في تلك البلدات التي كانت عرضة للقصف الاسرائيلي منذ صباح اليوم وحتى الظهر.

وخيم الهدوء الحذر في تلك القرى التي كانت عرضة للقصف الاسرائيلي والذي خلف اضرارا مادية جسيمة على بلدة الضهيرة في المنازل والممتلكات حيث تضرر أكثر من عشرة منازل وجامع القرآن الكريم الذي استهدف بقدائف مباشرة.

وكان أصيب ثلاثة اشخاص من آل سويد في البلدة، عمل الدفاع المدني في “كشافة الرسالة الاسلامية” على سحبهم من تحت القصف بعد ان كانوا حوصروا في منزلهم الذي اصيب، ونقلوا الى المستشفى.

وكانت دورية للجيش تفقدت المنازل التي طالها القصف الاسرائيلي وطلبت من المواطنين اخلاء المكان خوفا من تجددالقصف حفاظا على سلامتهم.