هدوء صباحيّ حذر جنوبًا.. والاحتلال يُخلي المستوطنات الشماليّة

يخيّم هدوء حذر عند الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلّة، فيما تواصل سلطات الاحتلال عمليّة إخلاء مستوطنيه من الشمال.

كما عمد جيش العدو الإسرائيلي إلى إقامة بعض السواتر الإسمنتية عند الحدود اللبنانية الفلسطينية من الجهة المحتلة، وفق ما أفادت قناة “الميادين”.

فيما يُسجّل تحليق متواصل لطائرات الاستطلاع المعادية فوق أجواء الجنوب.

يأتي ذلك بعد أن اشتعلت جبهة الجنوب مساء أمس الثلاثاء، من جراء إطلاق رشقات صاروخيّة باتجاه الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة، حيث أكّد الجيش الإسرائيلي أن عدد الصواريخ التي تم إطلاقها من جنوب لبنان بلغ 15 صاروخًا.

بالمقابل، أعلن الجيش اللبناني على صفحته عبر منصة “إكس”، عن “تعرض خراج منطقتَي القليلة والضهيرة ومناطق حدودية أخرى في قضاء صور لقصف مدفعي من قبل العدو الإسرائيلي، بعد إطلاق صواريخ من سهل القليلة باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

بدورها، أعلنت “كتائب عز الدين القسام” الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” في بيان ليل أمس، مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه الجليل.

وقالت إنّه “اتكالًا منا على الله، وقيامًا بالواجب في معركة طوفان الأقصى وانتصارًا للقدس والمسجد الأقصى المبارك، وكوننا جزء لا يتجزء في المعركة مع شعبنا في فلسطين، وبخاصة شعبنا في غزة العزة ومقاومتها العظيمة، خطونا خطوة على طريق التحرير والعودة بقصف صاروخي مُركّز على مغتصبات الجليل الغربي من جنوب لبنان”.

وأضافت “القسام” في البيان، أنّه “سيتواصل عملنا المقاوم حتى اندحار الاحتلال والعدوان وتحقيق أهداف شعبنا في الحرية والتحرير وتطهير الأقصى المبارك واستعادة القدس والمقدسات وتحقيق حقنا في العودة والإفراج عن أسرانا البواسل وكسر الحصار عن غزة الباسلة”.