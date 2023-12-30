"هذا حكي فاضي".. بري: رئيس الجمهورية ضرورة للبلد

اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري أن السوداوية في المنطقة إلى جانب ضرورات الداخل اللبناني تؤكّد الحاجة أكثر إلى انتخاب رئيس للجمهورية.

وعن المقولة التي تروّج في بعض الأوساط بأنّ “البلد ماشي بلا رئيس جمهورية”، قال بري في حديث لـ”الجمهورية”: “هذا حكي فاضي، رئيس الجمهورية ضرورة للبلد، ويجب أن يُنتخب في أسرع وقت”.

وردّاً على سؤال عن ماهية التحرّك الذي سيقوم به حول الاستحقاق الرئاسي، أكّد بري أن ليس في جعبته أيّ مبادرة، لا حوارية ولا غير ذلك. فقط مشاورات للتأكيد للجميع على أنّ أقل الواجب والمسؤولية الوطنية على كلّ الأطراف في هذه المرحلة، هو إعادة تنظيم وتحصين وضعنا الداخلي بدءاً بانتخاب رئيس للجمهورية.

وعن تطورات الوضع في الجنوب في ظلّ الاعتداءات الإسرائيلية المكثفة على المناطق اللبنانية والمدنيين في البلدات الآمنة، شدد على أنّ “المقاومة في مواجهتها للعدو في الجنوب، ومنذ اليوم الأول وحتى الآن، لم تحدّ عن قواعد الاشتباك فيما إسرائيل تتعمّد خرق هذه القواعد وتوسيع دائرة اعتداءاتها”.

ولدى سؤاله عمّا إذا كان ثمّة جهود خارجيّة تُبذل لخفض التصعيد، قال بري: “كلّ الناس تتواصل وتدعو إلى التهدئة، فيما المطلوب أمر وحيد هو إلزام إسرائيل بوقف عدوانها”، لافتا إلى أنّ خطر التصعيد واندلاع حرب واسعة، ليس مصدره لبنان، بل أنّ مصدر الخطر الحقيقي هو اسرائيل.