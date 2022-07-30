السبت 1 محرم 1444 ﻫ - 30 يوليو 2022 |
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هذا ما انتهى اليه الاجتماع الأمني-الحزبي-الأهلي في رميش

منذ 10 دقائق
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بعد الحادثة التي وقعت في بلدة رميش بين عدد من الاهالي وعناصر من حزب الله، عُقد اجتماع عصرا ضمّ وفدًا من بلدية رميش واخر من الحزب في حضور مسؤولين من مخابرات الجيش في الجنوب في مقر بلدية رميش وانتهى بحسب معلومات “المركزية” الى الاتفاق على الاتي:

-تقديم الحزب الاعتذار من البلدية والشخص الذي تعرض لاطلاق النار.
-عدم التعرض لاهالي البلدة عند استخدام اراضيهم.
-بقاء المركز الزراعي مجردًا من السلاح.
-تولي الجيش مهمة الحفاظ على الامن والاستقرار في البلدة ومنع المس بالسلم الاهلي.

وافادت المعلومات بأن الاهالي ابدوا بداية رغبتهم بالغاء المركز الزراعي، بعدما تحول الى مركز امني مخابراتي في الاونة الاخيرة، علما ان لا اراضي للحزب في رميش.

وقد طلب الاهالي من اليونفيل الحماية لان بلدتهم تقع ضمن نطاق القرار ١٧٠١ وهي منطقة دولية، ولايجوز وجود سلاح غير شرعي فيها، الا ان الجيش تعهد حماية البلدة والاستقرار فيها.

    المصدر :
  • المركزية

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