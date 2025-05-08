الخميس 10 ذو القعدة 1446 ﻫ - 8 مايو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

هذا ما بحثته لجنة الاعلام والاتصالات

منذ 8 ثواني
مبنى مجلس النواب

مبنى مجلس النواب

A A A
طباعة المقال

عقدت لجنة الاعلام والاتصالات جلسة، برئاسة رئيس اللجنة النائب إبراهيم الموسوي وحضور مقرّر اللجنة النائب ياسين ياسين والنواب أعضاء اللجنة.

كما حضر الجلسة وزير الاتصالات شارل الحاج، ومستشارا الوزير أنطوان سعد وداني دويك.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع برنامج عمل وزير الاتصالات لقطاع الاتصالات في المرحلة المقبلة والخطوات التي سيتم إعتمادها تحقيقا لاهداف الخطة المتوخاة.

كما تطرّق البحث إلى العائدات المفترض تحصيلها وتحسين ايرادات الدولة باتجاه تعزيز مساهمة قطاع الاتصالات في تكبير حجم الاقتصاد الوطني وتأمين خدمات اتصال منتظمة وكفوءة وعالية الجودة لجذب بيئة استثمار مواتية.

كذلك، تم البحث في موضوع “ستارلينك” الذي أخذ حيزا مهما في المناقشة لما يتضمنه من محاذير أمنية وإقتصادية، حيث سجل عدد من النواب تحفظهم على المشروع فيما أيده نواب آخرون.

كما ناقشت اللجنة مواضيع أخرى منها موضوع الهيئة الناظمة للإتصالات وشركة ليبان تلكوم، وموضوع كابلات الاتصالات منها الكابل البحري.

كما استمع رئيس اللجنة وأعضاؤها إلى شرح وزير الاتصالات لخطته، وأبدوا ملاحظاتهم وطرحوا أسئلتهم واستفساراتهم عليه، وتم التوافق على استكمال مناقشة باقي أجزاء الخطة في جلسة لاحقة.

    المزيد من أخبار لبنان

    الرئيس جوزاف عون في القصر الرئاسي
    الرئيس عون يؤكد دعم الدولة المطلق للصليب الأحمر
    النائب السابق أمل أبو زيد
    أبو زيد عن الصليب الأحمر: لا يبخلون في تضحياتهم
    النائب حسين الحاج حسن
    الحاج حسن: فوز لوائح التنمية والوفاء تأكيد لثبات بيئة المقاومة

    الأكثر قراءة

    وزير العمل محمد حيدر ترأس إجتماعا للجنة المؤشر
    وزير العمل: سأحمل خطة رفع الحد الأدنى للأجور وتصحيحها الى مجلس الوزراء
    الجنرال عاصم منير كان من قبل مديرا عاما للاستخبارات العسكرية (رويترز)
    نيويورك تايمز: الجنرال منير يخرج من الظل.. الرجل الأقوى في باكستان يوجه ضربة قوية للهند
    الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون. رويترز
    عن حزب الله.. ماذا قال الرئيس الفرنسي؟