هذا ما بحثته لجنة الاعلام والاتصالات

عقدت لجنة الاعلام والاتصالات جلسة، برئاسة رئيس اللجنة النائب إبراهيم الموسوي وحضور مقرّر اللجنة النائب ياسين ياسين والنواب أعضاء اللجنة.

كما حضر الجلسة وزير الاتصالات شارل الحاج، ومستشارا الوزير أنطوان سعد وداني دويك.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع برنامج عمل وزير الاتصالات لقطاع الاتصالات في المرحلة المقبلة والخطوات التي سيتم إعتمادها تحقيقا لاهداف الخطة المتوخاة.

كما تطرّق البحث إلى العائدات المفترض تحصيلها وتحسين ايرادات الدولة باتجاه تعزيز مساهمة قطاع الاتصالات في تكبير حجم الاقتصاد الوطني وتأمين خدمات اتصال منتظمة وكفوءة وعالية الجودة لجذب بيئة استثمار مواتية.

كذلك، تم البحث في موضوع “ستارلينك” الذي أخذ حيزا مهما في المناقشة لما يتضمنه من محاذير أمنية وإقتصادية، حيث سجل عدد من النواب تحفظهم على المشروع فيما أيده نواب آخرون.

كما ناقشت اللجنة مواضيع أخرى منها موضوع الهيئة الناظمة للإتصالات وشركة ليبان تلكوم، وموضوع كابلات الاتصالات منها الكابل البحري.

كما استمع رئيس اللجنة وأعضاؤها إلى شرح وزير الاتصالات لخطته، وأبدوا ملاحظاتهم وطرحوا أسئلتهم واستفساراتهم عليه، وتم التوافق على استكمال مناقشة باقي أجزاء الخطة في جلسة لاحقة.