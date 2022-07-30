السبت 1 محرم 1444 ﻫ - 30 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

هذا ما تبلّغه تجّار لبنان اعتباراً من 1 آب

منذ 51 دقيقة
الإقفال العام في لبنان

الإقفال العام في لبنان

A A A
طباعة المقال

تبلّغ عددٌ من التّجار اللبنانيين مؤخراً من مصانع خارجية أوروبيّة بأنّه سيتم رفعُ قيمة الأموال المُتوجب عليهم دفعُها ضمن تكلفة الإستيراد اعتباراً من يوم 1 آب المُقبل، وذلك بسبب انعكاس أزمة الغاز على عمل المصانع في أوروبا إبّان الحرب الروسيّة – الأوكرانيّة.

ووفقاً لمعطيات واردة من مجموعة تُجار يحوّلون أموالاً بمئات آلاف الدولارات إلى الخارج بغية الاستيراد، فإنّ الأسعار ستأخذ منحى تصاعدياً خلال الفترة المقبلة بسبب كل الزيادات التي طرأت، سواء على قيمة الاستيراد أو حتى على الرسوم المرفئية التي أصبحت بالدولار.

واعتبر التجار أنّ الضغط المتزايد على الغاز يمكن أن يساهم في تفجير أزمة عالمية جديدة أساسها ارتفاع كلفة النقل الخارجي بشكل أكبر، وقد يؤثر ذلك على المستوردين الصغار الذين ليس لديهم قدرة ماليّة في تقويم أمورهم وسط الأزمة التي يعيشها لبنان.

    المزيد من أخبار لبنان

    قوى الامن الداخلي
    مروّج مخدرات وأحد زبائنه في قبضة الأمن
    الجيش اللبناني
    إطلاق نار على الجيش.. وسقوط قتيل وجريح
    مرفأ طرابلس
    هل حُجزَت الباخرة "لوديسيا" الراسية في مرفأ طرابلس؟

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    القمح
    سوريا تسرق قمحنا... ومن أين يأتي القمح الى افران شمسين؟
    ياسين فواز المعروف بـ "كينغ رولودكس"
    النيابة العامة في بيروت تدعي على كينغ رولودكس!
    فرنسا قدمت 50 باصاً هبة إلى لبنان
    ماذا حلّ بـ"الباصات الفرنسية"؟