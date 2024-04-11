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هذا ما جاء في اتصال بين الخطيب والراعي!

منذ 17 دقيقة
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صدر عن المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى البيان الاتي:

“تلقى نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب إتصالاً من البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي ،هنأه فيه بمناسبة عيد الفطر المبارك،وكانت مناسبة للتداول في الشوون الراهنة في ضوء التطورات الاخيرة.
ولفت العلامة الخطيب غبطة البطريرك بما يملك من حكمة ، الى ان الخطابات التصعيدية والمتوترة الطائفية هي لغة ممجوجة وقد جربها اللبنانيون وجرّت الويلات على الجميع وان لغة السلام والمحبة هي التي تبني وهي التي ينبغي ان تسود. وعليه نتمنى من غبطتكم بذل اقصى الجهود لمعالجة ذيول الاحداث الاخيرة التي نجمت عن جريمة قتل منسق القوات اللبنانية في جبيل باسكال سليمان، للحؤول دون حصول المزيد من ردود الافعال  تنعكس بصورة اكثر سلبية على الاوضاع في لبنان ،خاصة وان اللبنانيين جسد واحد اذا ما ما اصيب اي عضو منه  فسينعكس على سائر الاعضاء”.

واكد غبطة البطريرك انه يعمل في هذا الاتجاه ،آملاً من الجميع تدارك الموقف في هذه الظروف الصعبة.

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