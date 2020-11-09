هذا ما جاء في اجتماع نجار مع وفد اتحادات النقل

عقد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال ميشال نجار اجتماعا اليوم مع وفد من اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان برئاسة بسام طليس وتناول اللقاء المواضيع المتعلقة بالنقل البري والشاحنات.

وطرح الوفد نقاطا منها تمديد القرار المتعلق بتجديد رخص النقل بدل وقفها.

واتفق على بحث تفاصيل القرار مع المدير العام أحمد تامر لاتخاذ الإجراء المناسب قبل ان يوقعه الوزير.

وناقش المجتمعون ايضا موضوع الاقفال العام بحيث أكدت النقابات دعمها للاقفال العام حفاظا على السلامة العامة للحد من انتشار الفيروس.

وتناول اللقاء موضوع المعاينة الميكانيكية ووضع الشاحنات اللبنانية العاملة في النقل الخارجي.