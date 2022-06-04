هذا ما جاء في اسرار الصحف اليوم

* نداء الوطن

علم أن رئيس الجمهورية لن يحضر احتفال تطويب الأبوين ملكي وصالح اليوم لأنه سيدوم أكثر من ساعتين، يكون فيهما معرّضاً للشمس القوية لمدة طويلة قبل الغروب، وهو ما زال يتعافى بعد خروجه من المستشفى منذ بضعة أيام. والغياب هو لأسباب صحية وليس لأي سبب آخر.

قوبل توجّه وزير السياحة وليد نصار «بكل موضوعية ومحبة واحترام» إلى الإدارة الإعلامية في «حزب الله» و»حركة أمل» طالباً منهما «تخفيف الصور والرموز الموجودة على طريق المطار، لا سيما في الأشهر الثلاثة المقبلة، وان يتم رفع صور معالم لبنان السياحية مكانها»، بحملة من الإنتقادات لم تنفع معها تبريرات الوزير التي زادت الأمر سوءاً.

بعيداً عن تسمية رئيس جديد للحكومة يتم التركيز على رفض أن تكون حكومة سياسية ومحاصصة مقابل أن تكون حكومة اختصاصيين موثوقين مع رئيس حكومة من الطبيعة نفسها، وذلك استجابة لما كانت طالبت به ثورة 17 تشرين ورفضته قوى السلطة المتمثلة بتحالف العهد والثنائي الشيعي ومن معهما.