استمع لاذاعتنا

هذا ما جاء في تقرير مستشفى رفيق الحريري

منذ ساعة واحدة
مستشفى رفيق الحريري

مستشفى رفيق الحريري

A A A
طباعة المقال

صدر التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا Covid-19، ويبين بالأرقام الحالات المتواجدة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى. لمعرفة عدد الاصابات على كافة الأراضي اللبنانية، يرجى متابعة التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة العامة.

وجاء في التقرير:
“- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 482 فحصا.

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 87

– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 21

– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 2

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 798 حالة شفاء

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 2

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 36

– حالات وفاة: 0”.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزارة التربية والتعليم العالي
    وزارة التربية تستنكر قرار المفتش العام المتضمن معاقبة ثمانية موظفين
    كورونا لبنان
    إليكم كيف توزعت الإصابات بكورونا بحسب المناطق
    اللواء عماد عثمان يستقبل رئيس نقابة أصحاب المطاعم
    عثمان استقبل وفدا من نقابة أصحاب المطاعم … هذا ما أطلعه عليه

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    قرية وادي المر في سلطنة عمان
    قرية مدفونة تحت الرمال يلفها الغموض …هذه قصة “وادي المر” في سلطنة عمان
    الام الظهر
    إذا شعرت بهذه الآلام في ظهرك فهي ليست عادية بل ناتجة عن كورونا
    تحقق من إصابتك بالحمى دون مقياس حرارة
    هكذا تتحقق من إصابتك بالحمى دون مقياس حرارة