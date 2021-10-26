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هذا ما جاء في تقرير مستشفى رفيق الحريري حول كورونا

26 - أكتوبر - 2021
مستشفى رفيق الحريري

مستشفى رفيق الحريري

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صدر التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا /Covid-19 وجاء فيه:
“- عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد-19:

Pfizer: 516
AstraZeneca: 267

– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 238 فحصا.

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 24

– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 13

– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 1

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1356 حالة شفاء

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 1

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 8

– حالات وفاة: 0

إن مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي بخدمتكم من الاثنين إلى الخميس.
رقم الهاتف 01832070”.

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