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هذا ما سجله دولار السوق السوداء اليوم

منذ 9 دقائق
الدولار

الدولار

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يستمرّ سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء على معدّله المستقرّ نسبيًّا.

وبلغ سعر الدولار في التّعاملات الصباحيّة اليوم الأربعاء، 97200 ليرة مبيع و96900 ليرة شراء.

في هذا المجال، يلفت الخبير الاقتصاديّ أنطوان فرح في حديث لـ “المركزية” الى أنّ أحد الأسباب الرئيسية والمباشرة التي تساهم باستمرار خفض الدولار حتى لو ببطء يمكن ملاحظته من خلال مراقبة منصة “صيرفة” التي يضخ عبرها المصرف المركزي الدولار في السوق، فإرتفاع الأرقام في الأيام الأخيرة، والتي قاربت الـ 90 مليون دولار يوميا، فيما كانت حركتها خجولة بداية وتتراوح بين الـ 30 الى 35 مليون دولار يوميا، تُشير الى أنّ هناك ضخّا اضافيّا للعملة الخضراء في السوق.

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