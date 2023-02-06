هذا ما سجله دولار السوق السوداء

يواصل دولار السوق السوداء تقلباته بعدما كان سجل أرقاماً قياسية غير مسبوقة في تاريخ لبنان.

وفي هذا المجال، سجل الدولار صباح اليوم الإثنين 6\2 2023 61000 ليرة لبنانية للشراء و60800 ليرة لبنانية للبيع.

إلى ذلك، رأى الخبير المالي والاقتصادي أنطوان فرح، في حديث لجريدة “الأنباء” الالكترونية، أن سعر صرف الدولار في السوق السوداء استنفد مداه في هذه الفترة قياساً لحجم التداول به، وبالتالي ستكون له استراحة لوقت معين ثم يتابع تحركه صعوداً، وسيبقى التداول به بين ٥٥ ألفاً إلى ٦٠ ألفاً، وليس أكثر، من دون معرفة المدة التي سيبقى فيها على هذا النحو، لكنه لن يوقف ارتفاعه بشكل نهائي قبل التعافي والوصول إلى خطة إنقاذ تغيّر هذا المشهد في لبنان.