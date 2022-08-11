هذا ما طالبت به نقابة مستخدمي الضمان الاجتماعي

أعلن المجلس التنفيذي لنقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، برئاسة حسن حوماني، في بيان، ان “المرسوم رقم 9718 قد قضى بإفادة العاملين في الصندوق من المساعدة الاجتماعية البالغة 100% من الراتب وقد صدر منذ 20 تموز 2022 ولم يبادر مجلس الإدارة إلى إجراء ما يلزم لتسديدها،

وحيث أن قرار وزير العمل رقم 86/1 قد قضى بإفادة العاملين في الصندوق من تعويض انتاجية يومي عملا بالمرسوم 9754/2022،

وحيث أن المدير العام قد رفع الى مجلس الإدارة مشاريع القرارات المتعلقة بهما ولم يبادر المجلس الى اتخاذ القرار اللازم رغم عقده جلستين متتاليتين،

وبعد ان قام المدير العام مشكورا بطلب عقد جلسة استثنائية بتاريخ 11/8/2022 لبت هذه المواضيع، لذلك، فإن نقابة المستخدمين تطالب مجلس الإدارة بعقد الجلسة في أقرب وقت لاتخاذ القرار اللازم بإفادة العاملين في الصندوق من المساعدة الاجتماعية ومن تعويض انتاجية يومي”.

وحذّرت النقابة “المعنيين بوجوب حسم هذه الأمور قبل اتخاذ قرارها بالتحرّك واستخدام الوسائل المشروعة نقابيا بما فيها حق الاضراب والامتناع عن العمل”.