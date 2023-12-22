هذا ما طلبه الدفاع المدني من وحداته ورؤساء المراكز

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات، البيان الآتي:

“إستناداً إلى كتاب وزير الداخلية والبلديات – رئيس مجلس الأمن الداخلي المركزي رقم ٢٠٥/٢٥٥ تاريخ ۲۰۲۳/۱۲/۲۱ المتضمن وضع كافة مراكز الدفاع المدني بحال جهوزية كاملة ليلتي الميلاد ورأس السنة وتمركز آليات منها على التقاطعات الرئيسة في المدن للتدخل عند الضرورة، وعطفاً على البرقية رقم ١٢٥/ د.م تاریخ ٢٠٢٣/١٢/١٤،

يطلب إلى كل من:

– وحدة الخدمة والعمليات – شعبة العمليات المركزية.

– رؤساء المراكز الإقليمية والعضوية كافةً.

الإبقاء على أعلى درجات التأهب وإستنفار كافة الموظفين العملانيين وأكبر عدد من المتطوعين الإختياريين وتأمين تمركز العناصر وسيارات الإطفاء والإسعاف على التقاطعات الرئيسية في المدن للتدخل عند الضرورة، وذلك اعتباراً من الساعة الرابعة والنصف من بعد الظهر في الأيام التالية:

-٢٠٢٣/١٢/٢٤ حتى صباح ۲۰۲۳/۱۲/٢٥ و۲۰۲۳/۱۲/۳۱ حتى صباح ٢٠٢٤/١/۱ و٦/١/٢٠٢٤.