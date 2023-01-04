الأربعاء 11 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 4 يناير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

هذا ما قاله المرصد الأوروبي عن زيارة الوفد القضائي

منذ 54 دقيقة
لبنان

لبنان

A A A
طباعة المقال

أكد “المرصد الأوروبي لدعم النزاهة في لبنان” في بيان، أنه يترقب “زيارة الوفد القضائي الأوروبي الى لبنان في التاسع من كانون الثاني الجاري، لاجراء تحقيقات حول ثروة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وقضية شركة “فوري” التي يملكها شقيقه رجا سلامة والتي كانت السبب الأساس وراء الاشتباه في ضلوع الأخوين سلامة في عمليات اختلاس وتبييض أموال وإثراء غير مشروع”، مشيرا الى أن “هذه الخطوة تأتي في إطار وضع الملف على السكة الصحيحة”.

وشدد المرصد على أنه يعول على “الزيارة التي تأتي لدعم العدالة في لبنان من أجل إعادة الحقوق الى أصحابها”، داعيا “القضاء اللبناني الى أن يحذو حذو القضاء الأوروبي في هذا الملف من أجل استعادة الأموال متى تمت مصادرتها من الدول التي حجزت فيها لأنها ملك الشعب اللبناني ومن حقه استردادها”.

وأكد أنه “يتابع هذا الملف بدقة وسيستكمل اعماله سعيا الى احقاق الحق من أجل خير لبنان واللبنانيين”.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي
    سلسلة لقاءات لمولوي... إليكم التفاصيل
    الأمن العام
    بيان للأمن العام بشأن مواعيد جوازات السفر
    بكركي
    لائحة المرشحين في أروقة بكركي... مَن الأوفر حظاً؟

    الأكثر قراءة

    معارض السيارات
    هكذا أصبحت رسوم السيّارات الجمركية: "مليار… وأكتر"
    بول جيمس ضد بلاتيني في المونديال.. والجانب الآخر في شوارع لندن
    قصة مأساوية.. نجم كأس العالم "مشرد بلا مأوى" في شوارع لندن
    شيرين وحسام حبيب
    جهاز أمنيّ لبنانيّ يستدعي شيرين.. فما صحّة مداهمة الفندق الذي تُقيم فيه؟