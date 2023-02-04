السبت 13 رجب 1444 ﻫ - 4 فبراير 2023 |
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هذا ما قاله سلام عن تسعيرة السوبرماركت بالدولار

منذ ساعتين
وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام

وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام

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أعلن وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام أننا ندرس قراراتنا قبل ان نتخذها وموضوع تسعير السوبرماركت بالدولار درس مع اقتصاديين.

وقال سلام لـ”الجديد”: “الاثنين المقبل سنضع الآلية الواضحة حول موضوع التسعير بالدولار وفي الآلية التي ستصدر سنجبر السوبرماركت ان تضع في كل يوم سعر الصرف على بابها”.

وأضاف: “وصلتني اخبار منذ يومين ان هناك توجه لدى وزارة المالية بأن تشرع لأصحاب المولدات بوضع 11 % ضريبة على كل المشتركين”.

وتابع: “باخرة القمح الموجودة في مرفأ بيروت التي صدرت فحوصاتها غير مطابقة للمواصفات وهي لن تدخل الى البلد ابداً”.

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