هذا ما قاله سلام عن تسعيرة السوبرماركت بالدولار

أعلن وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام أننا ندرس قراراتنا قبل ان نتخذها وموضوع تسعير السوبرماركت بالدولار درس مع اقتصاديين.

وقال سلام لـ”الجديد”: “الاثنين المقبل سنضع الآلية الواضحة حول موضوع التسعير بالدولار وفي الآلية التي ستصدر سنجبر السوبرماركت ان تضع في كل يوم سعر الصرف على بابها”.

وأضاف: “وصلتني اخبار منذ يومين ان هناك توجه لدى وزارة المالية بأن تشرع لأصحاب المولدات بوضع 11 % ضريبة على كل المشتركين”.

وتابع: “باخرة القمح الموجودة في مرفأ بيروت التي صدرت فحوصاتها غير مطابقة للمواصفات وهي لن تدخل الى البلد ابداً”.