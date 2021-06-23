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هذا ما قاله مدير التعليم الخاص في وزارة التربية عن الامتحانات الرسمية

23 - يونيو - 2021
مدرسة

معهد

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جال مدير التعليم الخاص، في وزارة التربية عماد الأشقر، في عدد من مدارس منطقة اقليم الخروب والشوف الأعلى، مطلعا على أوضاعها، في ضوء الاستعدادات الجارية للطلاب للإمتحانات الرسمية لشهداتي البريفيه والبكالوريا القسم الثاني.

رافق الأشقر رئيس نقابة المدارس الخاصة في الأطراف ربيع بزي، أمين سر النقابة بشار شعبان، مهى قاسم من المؤتمر التأسيسي للنقابة، أمل ماضي من النقابة، وأمين سر نقابة المدارس الإفرادية في بيروت حسين اسماعيل.

التقى الأشقر والوفد المرافق لجولته عددا من الطلاب الذين كانوا يخضعون لامتحانات نهاية العالم الدراسي، حيث دعا الأشقر الطلاب الى المثابرة في الدراسة لتحقيق النجاح، مؤكدا ان “الامتحانات الرسمية ستجري في موعدها، والأسئلة ستكون من ضمن المناهج”.

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