السبت 3 ذو الحجة 1443 ﻫ - 2 يوليو 2022 |
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هذا ما كشفه كريدية عن أسعار أوجيرو

منذ 6 دقائق
مدير عام هيئة ​أوجيرو​ ​عماد كريدية​

مدير عام هيئة ​أوجيرو​ ​عماد كريدية​

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أعلن المدير العام لهيئة اوجيرو عماد كريدية انه “تم تأمين المازوت للسنترالات التي عادت الى العمل بشكل طبيعي”، موضحاً أننا “حررنا جزءاً من السلف التي كانت مقررة لنا في مجلس الوزراء”.

وكشف كريدية للـLBC ان “هناك مشروع يُدرس للحصول على هبة للبدء باستخدام الطاقة الشمسية وبطاريات عالية الجودة، وهذا المشروع يُعمل عليه واصبحنا متقدمين به”، مشيراً الى ان “العجز المالي سيبقى طالما سعر الصرف غير ثابت”.

وقال المدير العام لهيئة اوجيرو إنه “عندما وضعنا جدول الأسعار كان الهاجس الأساسي لدينا القدرة الشرائية لدى المواطن”، مشدداً على انه في ظل عدم الاستقرار الاقتصادي في البلد هدفنا استمرارية هذا القطاع.

وتحدث كريدية بشكل مفصّل عن الأسعار الجديدة، واعلن أن “هناك 470 الف مشترك لدينا والباقة المفتوحة هي الاكثر استخداماً”، وقال: “صحيح ان الاسعار ارتفعت ولكن قدمنا بالمقابل سرعة ام حزمة أكبر”.

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