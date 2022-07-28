الخميس 29 ذو الحجة 1443 ﻫ - 28 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

هذا ما ينتظره وزير الإعلام من العاملين في الوكالة الوطنية غداً!

منذ 9 دقائق
آخر تحديث: 28 - يوليو - 2022 10:41 مساءً
وزير الإعلام زياد مكاري

وزير الإعلام زياد مكاري

A A A
طباعة المقال

صدر عن وزير الاعلام زياد المكاري البيان الاتي:

“بعد صدور المراسيم المتعلقة برواتب القطاع العام والمساعدة الاجتماعية وبدل الانتاج وبدل النقل الجديد، وفي ضوء عودة موظفي وزارة المالية الى العمل تحضيرا لصرف الرواتب لمستحقيها، ينتفي السبب الذي من اجله أُعلن الاضراب المفتوح في القطاع العام، ولاحقا في الوكالة الوطنية للاعلام. وعليه، كلي ثقة بأن العاملين في الوكالة سيكونون على عهدي بهم، ذوي مسؤولية مهنية ووطنية، ويعاودون العمل اعتبارا من يوم غد، ويعودون الى ملء فراغ كبير تركوه في فضاء الاعلام”.

يشار إلى أنه قد صدرت اليوم الخميس المراسيم المتعلقة بمقررات اجتماع اللجنة الوزارية لمعالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام، التي اجتمعت أمس برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.

    المزيد من أخبار لبنان

    مرفأ بيروت
    "أسرة الأمم المتحدة في لبنان": لمتابعة التحقيق بانفجار المرفأ ولتنفيذ الإصلاحات
    إهراءات مرفأ بيروت المدمرة
    الوضع خطير.. انحناء إهراءات القمح وصل إلى 6 ملم بالساعة!!
    تسجيل إصابات كورونا جديدة في لبنان
    2378 إصابة جديدة.. إليكم آخر مستجدات كورونا في لبنان

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    السويداء تشهد اشتباكات عنيفة بين مسلحين محليين وتجار مخدرات
    السويداء تشتعل.. اشتباكات رجال الكرامة و "الفلحوط" توقع 17 قتيلاً
    خفافيش- تعبيرية
    شاهد.. كهف الخفافيش المرعب في سلطنة عُمان
    الدولار
    دولار السوق السوداء يستمر على معدله المرتفع... إليكم التفاصيل