هذا ما ينتظر اللبنانيين.. متخصص بالأحوال الجوية يدق ناقوس الخطر من المنخفض القادم!

يترقب اللبنانيون بحذر وقلق المنخفض الجوي القادم والذي يضرب لبنان ودول المنطقة ابتداءً من مساء (الثلاثاء 9-1-2024) ويستمر لعدة أيام حاملاً معه وفقاً لبعض التوقعات أمطاراً طوفانية.

فبحسب ما جاء في تقرير نشره الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوّية وعلم المُناخ، فقد ارتفع الضغط الجوي غرب أوروبا الى 1042hpa وغطى شرق المحيط الأطلسي، مشكّلاً لحمة مع المرتفع القطبي بين غرينلاند وشمال روسيا، وساهمت الضغوط الجوية المرتفعة بدفع المنخفضات نحو البحر المتوسط وهي تضرب حاليا إيطاليا وسردينيا وكرواتيا واليونان وغرب تركيا، وسوف ينحرف هذا المنخفض العملاق نحو لبنان اعتبارا من بعد ظهر الثلاثاء ليؤثر على المنطقة بطقس ممطر وبارد، فتتساقط امطار محلية مساء الثلاثاء، لتشتد غزارتها يوم الأربعاء بدءاً من ساعات الظهيرة وتصبح طوفانية في ساعات المساء بين الجنوب والساحل والجبال الغربية وشمال لبنان وساحل سوريا.

سوف يؤثر المنخفض العملاق بتراجع الضغط الجوي فوق لبنان نحو 1006hpa الامر الذي سيغذي المنطقة لأسبوع تقريباً بكميات هائلة من الامطار التي ستكون مصحوبة بكميات هائلة من البرَد والتي ستتوزع بين اعتيادية وغزيرة وطوفانية وقد ينتج عنها الكثير من الأضرار الجسيمة في الطبيعة والممتلكات.

هذا وسوف تتراجع درجات الحرارة وتتساقط الثلوج فوق 1650 متر وقد تكون ممزوجة بالماء بين 1300 و 1500متر بسبب غزارة الهطولات علماً ان طبقة 1450متر ستحافظ على درجة حرارة تتراوح بين 2 و 4 درجات، الامر الذي سيؤدي الى تساقط الثلوج بين 1600 و 1800 وتكون التراكمات ملحوظة فوق 1900 وبما يختص بمراكز التزلج فالتراكم سيكون ممتازاً وقد يتخطى المتر فوق 2200 متر، ويُنتظر ان تشهد الجبال فوق 2000 متر ما يُشبه (التسونامي الثلجي)

تصل نسبة الانفراجات في لبنان خلال مدة المنخفض أي من مساء الثلاثاء ولغاية يوم الاثنين الى 25%

تصل نسبة الصواعق والعواصف الرعدية و Surge thunderstorms الى 92%.

تجدر الإشارة انّ مرور التيار النفاث فوق الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط سيساهم برفع الرطوبة الى 100% وسيكون لبنان مغطّىً بالكامل من Jet Stream

كيف ستتوزع نسبة الهطولات في المنطقة؟

درجة اولى: 250-400مم

ساحل سوريا اللاذقية وطرطوس بانياس وجبلة، شكا، البترون، جبيل، عمشيت، طبرجا، المعاملتين، جونية (ومحيطها)، زوق مصبح، زوق مكايل، الضبية، انطلياس وجوارها، النقاش، بيروت، بعبدا، الجية، الدامور وصيدا

درجة ثانية: 150-250 مم

طرابلس وعكار والجبال الشمالية الغربية ( زغرتا، الكورة، بشري، تنورين، الجبال الوسطى (اعالي جبيل وأعالي كسروان، واعالي المتن، عاليه والشوف، النبطية، صور، النبطية، جزين ومرجعيون والبقاع الغربي وزحلة (البقاع الوسط)،

درجة ثالثة: 50-125مم

البقاع الشمالي والبقاع الشرقي، حاصبيا وبنت جبيل وشمال فلسطين (حيفا)

درجة رابعة: 15-50مم: شمال الاردن وحوران، دمشق ويبرود

سوف تشهد المناطق ذات الدرجة الأولى والثانية والثالثة، امطاراً طوفانية، وستصل بين 10 و 15 كانون الثاني 2024، الى مرحلة الخطر من حيث تشكل السيول والفيضانات فتتحوّل المناطق الساحلية الى مستنقعات وبحيرات، بخاصة بيروت وجونية وشكا وجبيل وصيدا، هذه المناطق ستحظى بنسبة هطولات ستتخطى 330مم وستساهم السيول بجرف الحصى والاتربة، وسينتج عنها انهيارات صخرية على الطرقات، انهيارات في الاتربة وربما قطع طرقات جبلية، بخاصة في المناطق ذات الدرجة الثانية كما ستساهم برفع مستوى الأنهار التي قد تطوف وتغمر المناطق المجاورة لها وتخترق المنازل،

أمطار طوفانية

سوف ينعكس وضع هذه الكمية من الامطار على الجبال ومراكز التزلج بحيث ستكون التراكمات ممتازة مع تشكل نسافات ثلجية ستتخطى 6 امتار وسوف تشهد المرتفعات التي تعلو 1800 متر تساقط كثيف جدا للثلوج وتراكمات ثلجية سريعة، الامر الذي يبشر ببداية موسم التزلج.

درجات الحرارة على الساحل: 18 نهاراً و 15 ليلاً

في البقاع: 10 نهاراً و 05 ليلا

على الجبال 1200 متر: 10 نهاراً و 05 ليلاً

على الجبال 2000 متر: 05 نهاراً و -02 ليلاً

الرياح: جنوبية غربية الى شمالية غربية سرعتها بين 15 و 55 كم في الساعة، وستنشط لتلامس احياناً 80كم في الساعة خلال الايام المقبلة

الضغط الجوّي: 1006hpa

الرطوبة: 80% تصل بين الاربعاء والاحد الى 100%

حالة البحر : يتحول الى مائج

حرارة المياه 23 درجة.