الخميس 8 ربيع الأول 1443 ﻫ - 14 أكتوبر 2021 |
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هذا هو سيناريو تحرّك الشارع اليوم.. وتحذيرات

منذ 41 دقيقة

صورة من تجمع الخندق الغميق - ارشيفية

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سيكون الاهتمام منصبّاً اليوم على ما سيجري داخل قصر العدل وفي محيطه. عددٌ من المحامين سيقومون بتحرّك داخل قصر العدل في بيروت، بينما ستقام تظاهرة خارجه يشارك فيها نقابيّون ومناصرون للثنائي الشيعي.

وتشير معلومات موقع mtv الى أنّ قوّةً من الجيش اللبناني ومخابرات الجيش ستقوم، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح اليوم، بإقفال منافذ الضاحية الجنوبيّة المؤدّية الى بيروت لمنع نزول الدراجات النارية الى مكان الاعتصام في محيط قصر العدل.
كما ستعمد القوى الامنيّة في بيروت الى توقيف الدراجات الناريّة المخالفة.

وقد عمّم منظَمو التحرّك، ليل أمس، ما يلي:
١- عدم رفع الرايات الحزبيّة
٢- عدم إطلاق شعارات مسيئة
٣- عدم التعرّض مطلقاً لوسائل الإعلام.
٤- عدم التجوّل بالدراجات الناريّة

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